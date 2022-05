Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Alter Postweg (L 770)/ Niedermehner Straße/ Niederdorfstraße am Mittwoch gegen 0.35 Uhr haben sich zwei Personen schwere Verletzungen zugezogen.

Nächtlicher Unfall auf der L 770 in Stemwede

Den bisherigen Ermittlungen nach hatte ein mit zwei Personen besetzter Seat die Niederdorfstraße in nördlicher Fahrtrichtung befahren. Dabei steuerte der bisher noch nicht endgültig identifizierte Fahrer, bei dem es sich mutmaßlich um einen 51-jährigen Mann handeln könnte, das Auto offenbar ungebremst und ohne eingeschaltete Beleuchtung in den Kreuzungsbereich der L 770, um diese zur Niedermehner Straße hin zu überqueren.

Lastwagen kann nicht ausweichen

Dabei kam es zur Kollision mit einem von rechts nahenden Lastwagen eines Fahrers (28) aus Minden. Der hatte den Lastwagen in Richtung Osten auf der L 770 nach Twiehausen gesteuert. Durch die Wucht der Kollision schleuderte das Auto auf ein angrenzendes Feld. Während der Autofahrer schwerste Verletzungen erlitt und vom Rettungsdiens ins Krankenhaus Lübbecke gebracht wurde, kam sein in Stemwede lebender Beifahrer (27) schwer verletzt zunächst ins Krankenhaus Ostercappeln. Zwischenzeitlich verlegte man ihn in eine Klinik nach Osnabrück. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock und kam zu einer ambulanten Behandlung ebenfalls ins Krankenhaus nach Lübbecke.

Weil sich Hinweise auf eine mögliche Trunkenheitsfahrt des Autofahrers ergaben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Beide Fahrzeuge wurden von den Beamten beschlagnahmt.