Fast ganz Stemwede hat bis Ende 2023 Glasfaser

Wie ist der Stand in Sachen Breitbandausbau in Stemwede, nach dem es bekanntlich Verzögerungen gegeben hat? Im Gespräch mit dieser Zeitung nannte Bürgermeister Kai Abruszat Details für die nächsten Monate.

Gustav Internet will loslegen und "graue Flecken" an das schnelle Internet anschließen

Bis zum Jahresende will Gustav Internet die Kunden in Stemwede und Rahden ans Glasfasernetz anschließen.

Der Breitbandausbau in den sogenannten grauen Flecken – also für jene Haushalte mit recht langsamer DSL-Internetverbindung – soll in 2023 auf Stemweder Gebiet weitestgehend abgeschlossen sein. Stemwede sei mit seiner Interessensbekundung bei Gustav Internet die erste dort vorstellige Kommune gewesen, sagte Abruszat. „Dann wartete das Unternehmen noch ein wenig ab, was die Nachbarstadt Rahden machen wollte. Schließlich begann die Vermarktung in beiden Kommunen.“