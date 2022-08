Ferdinand Uetrecht schwingt das Zepter

Der neue Schützenkönig in Stemwede-Arrenkamp heißt Ferdinan Uetrecht. Er bewies die ruhigste Hand und konnte sich schließlich über die Königskette freuen, die ihm umgelegt wurde.

Aller guten Dinge sind drei. So ist das auch in Arrenkamp, denn dort sind seit dem Wochenende alle drei Throne im Schützenverein neu besetzt. Die Königskette trägt bei den Altschützen in diesem Jahr Ferdinand Uetrecht, Regent der Jungschützen ist Dennis Hegerfeld und beim Nachwuchs schwingt Carl Fieseler das Zepter.

Jubel

Sowieso hat sich der Arrenkamper Schützenverein einmal mehr auf die Fahne geschrieben, Traditionen zu wahren, ein geselliges Miteinander zu fördern und hat nach drei Jahren endlich wieder Schützenfest feiern können. Entsprechend gut war die Stimmung im Festzelt, als der zweite Vereinspräsident Andre Henke (bis vor kurzem, vor seiner Heirat, noch als Andre Tönsing bekannt) dem jubelnden Schützenvolk die besten Schützen präsentierte und zur Kettenprobe in die Mitte rief. Bei wem würde die Königskette letztendlich hängen bleiben, wer war der beste Schütze oder die besten Schützin des Nachmittags? Mit sicherem Händchen hatte sich Ferdinand Uetrecht gegen seine Mitstreiter durchsetzen können. Er ist neuer Schützenkönig in Arrenkamp und war sichtlich gerührt. Der 36-jährige Arrenkamper Landwirt freute sich riesig. „Unglaublich, ich bin König!“ Mit an seine Seite auf den Thron nahm er seine Freundin Inken Münch. Als Adjutanten stehen den Majestäten Andreas Hegerfeld und Thomas Tönsing zur Seite, Ehrendamen sind Lani Helling und Laura Tönsing. Vizekönig ist Florian Helling, die Krone zur Schützenschnur erhielt Lani Helling.

Die Jungschützen

Bei den Jungschützen setzte sich Dennis Hegerfeld durch. Der 27-jährige Landwirt aus Arrenkamp wählte Gesa Wilking zu seiner Königin. Adjutant ist Pascal Hassebrock, Ehrendame ist Milena Eigenrauch. Vizekönigin ist Lena Luissk und die Krone zur Schützenschnur erhielt Gesa Wilking. Damit gehört die Amtszeit der bisherigen Majestäten Nicole Kraft und Dirk Elbracht sowie Ingo Hohlt und Chantal Wilking der Vergangenheit an. Sie mussten gleichermaßen wie das Kinderkönigspaar Lara Kraft und Ben Klüver ihre Königsinsignien nach dreijähriger Amtszeit abgeben. „Ihr alle habt seit 2019 einen tollen Job gemacht“, lobte Andre Henke und überreichte den scheidenden Majestäten für ihre außergewöhnlich lange Regentenzeit kleine Geschenke. Beim Schützennachwuchs hatte Carl Fieseler die Nase vorn. Er wählte Meira Ayslinn Kraft zu seiner Königin. Adjutant ist Niklas Wessel, Ehrendame Theda Rosengarten.