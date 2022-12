Frau beißt Polizisten in Beine und Finger

Sulingen/Kreis Diepholz

Am 1 .Weihnachtstag gegen 06:10 Uhr randalierte eine 41-jährige Frau in der Diskothek in der Nienburger Straße in Nienburg (Landkreis Diepholz) Auch bei der hinzugerufenen Polizei leistete die Frau Widerstand.