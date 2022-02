Friedhofskapelle in Bohmte verwüstet

Polizei sucht Zeugen für Vandalismus in Stemwedes Nachbarschaft

Bohmte/Stemwede

Die Gesangbücher in Brand gesteckt, Pflanzen aus den Kübeln gerissen, Mobiliar umgeworfen: In einer Friedhofskapelle in Stemwedes Nachbarort Bohmte (Landkreis Osnabrück) haben Unbekannte gewütet und große Zerstörungen angerichtet.