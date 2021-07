Führt die Erdkabel-Trasse durch Stemwede?

So sieht es auf Baustellen aus, auf denen Erdkabel verlegt werden. Eine neue Trasse von Wilhelmshaven nach Hamm-Uentrop soll Windkraft-Strom aus dem Norden in Richtung Süden bringen. Sie könnte theoretisch auch durch Stemwede verlaufen. Bürgermeister Kai Abruszat will In der öffentlichen Stemweder Ratssitzung Ende April den dann aktuellen Sachstand bekanntgeben.

Foto: Carsten Rehder