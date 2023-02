Gemeinde Stemwede ermöglicht neue Bestattungsformen

Er wirkt sehr gepflegt: Der Friedhof in Oppendorf ist – wie auch die Stätten Dielingen, Drohne, Haldem, Arrenkamp, Twiehausen und Wehdem – in Trägerschaft der Gemeinde Stemwede. Die Friedhöfe in Levern und Oppenwehe gehören der Kirche und werden von ihr verwaltet.

Foto: Dieter Wehbrink