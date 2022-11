Grünkohl mit musikalischer Unterhaltung

Der Stemweder Kulturring lädt alle Kulturfreunde an diesem Samstag, 19. November, ab 20 Uhr zu einem kulinarischen und unterhaltsamen Abend ein. Beim „Kultureintopf“ unterhält in diesem Jahr Roland Berens die Gäste mit Gitarre, Mundharmonika und Gesang. Vorab gibt es für alle, die mögen, wieder ein leckeres Grünkohlessen.

Kulturring Stemwede bietet traditionellen "Kultureintopf" an

„Roland Berens ist ein anerkannter Künstler in dessen Musik sich Rock-, Blues-, Folk- und Jazz-Elemente mit deutschen Texten vereinen. Er hat sich durch seine exzellente Beherrschung von Gitarre und Mundharmonika mit unverkennbarem eigenem Stil in vielen Konzerten einen festen Platz in der deutschen Musikszene erobert“, schreibt der Kulturring Stemwede als Veranstalter.

„Berens präsentiert seine Stücke sehr rhythmisch, bietet aber auch feine, ruhigere Titel, dabei ausdrucksvollen Gesang mit eindrucksvollen Texten“, heißt es in der erneuten Ankündigung für Kurzentschlossesne.

Wer möchte, kann vor dem abwechslungsreichen Abend in der Begegnungsstätte Wehdem, Am Schulzentrum 10,ein leckeres Grünkohlessen genießen. Einlass (mit Essen) ist um 18.30 Uhr. Gäste, die nur die Veranstaltung besuchen, können ab 19 Uhr in den Saal. Beginn ist um 20 Uhr.

Karten sind an der Abendkasse zum Preis von 20 Euro zu erwerben. Das Grünkohlessen musste vorbestellt werden. Die Veranstaltung findet unter den Voraussetzungen der geltenden Coronaregeln statt.