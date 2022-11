„Gute Beschäftigung im Maßregelvollzug“

Wehdem

Es hat sich wohl herumgesprochen, dass die Auswahl zu früher Stunde am größten ist. Schon kurz nachdem am Sonntagmittag die Pforten für die traditionelle Holzausstellung, die diesmal erstmals in der Wehdemer Begegnungsstätte stattfand, geöffnet waren, strömten die Besucher in die Ausstellung und stimmten sich mit hölzernen Engeln, Tannenbäumen und Häuschen im Lichterglanz auf die kommenden Wochen ein.

Heidrun Mühlke