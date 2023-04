Guten Appetit: Jubiläumssuppe aus Stemwede

Im Beisein von Bürgermeister Kai Abruszat präsentierte Rila-Geschäftsführer Bernd Richter die Stemweder Jubiläums-Biersuppe.

Beim Rezept zur Suppe haben sich die Rila-Genussentdecker auch an Rezepten der Kochbuchautorin Henriette Davidis orientiert, die im späten 19. Jahrhundert auch in Levern wirkte und unter anderem im heutigen Amtshaus der Gemeinde als Gasthof-Köchin arbeitete. Unterstützung gab es auch von der heimischen Privatbrauerei Barre, die eine nicht unwesentliche Zutat zur Suppe lieferte.

„Ich finde die Idee und die Art der Umsetzung einfach super“, freute sich Bürgermeister Kai Abruszat. Die Jubiläumssuppe gibt es in limitierter Auflage. Sie wird am kommenden Samstag, beim offiziellen Festakt der Gemeinde in der Leverner Festhalle, zum ersten Mal präsentiert. Anschließend sollen die Suppen unter anderem auf verschiedenen Veranstaltungen veräußert werden – für den guten Zweck.

Mit dem Geld solle das Ehrenamt in der Gemeinde gestärkt werden, berichtete der Bürgermeister. „Ich wünsche allen einen guten Appetit und freue mich, dass wir auf diesem Wege das Ehrenamt in Stemwede unterstützen können“, so Bernd Richter.