Stemwede

Mit der Ordnung und Sicherheit war es am Sonntagabend in Wehdem bestens bestellt: Polizeiobermeister Herr Holm, alias Dirk Bielefeld, war auf Einladung des Stemweder Kulturrings mit seinem Programm „Das Beste zum Schluss“ zu Gast in der Wehdemer Begegnungsstätte.

Von Heidrun Mühlke