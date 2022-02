Investitionen in Millionenhöhe stehen an

Sie ist das Herzstück der schulischen Bildung in Stemwede, und deshalb gilt der Sekundarschule in Wehdem auch das ständige Augenmerk ihres Trägers, der Gemeinde Stemwede.

Die heutige Sekundarschule in Wehdem ging aus Haupt- und Realschule hervor. Seit den 70er Jahren wurde der Schulkomplex ständig erweitert. Jetzt stehen wieder Investitionen in Millionenhöhe an.

Am Donnerstag, 17. Februar, wird sich der Gemeinderat in seiner Sitzung in der Wehdemer Begegnungsstätte (Beginn 17 Uhr) nicht nur routinemäßig mit der Entwicklung der Stemweder-Berg-Schule befassen. Es stehen nämlich bald Entscheidungen über bauliche Maßnahmen in Millionenhöhe an.