Irische Musik tat der Seele richtig gut

Stemwede

Sie haben auf der Bühne mal wieder alles gegeben: Die Irish-Folk-Musiker der Kilkenny Band aus Bohmte legten in der Begegnungsstätte Wehdem einen Auftritt hin, der die Zuhörer zumindest für ein paar Stunden von schweren Gedanken an den Ukraine-Krieg oder an die Corona-Pandemie ablenkte.

Von Dieter Wehbrink