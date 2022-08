Jugendfeuerwehr feiert Jubiläum

Haldem/Stemwede

Sie ist aufgrund ihrer zahlreichen Erfolge auf Kreis-, Landes- und Bundesebene die erfolgreichste Jugendfeuerwehr in Nordrhein-Westfalen und zählt darüber hinaus auch zu den besten Jugendfeuerwehren in ganz Deutschland. Am kommenden Freitag blickt die Jugendfeuerwehr Stemwede I Haldem-Arrenkamp auf ihr 50-jähriges Bestehen zurück und feiert zusammen mit Mitgliedern der Löschgruppe Haldem-Arrenkamp, Vertretern der Stemweder Löschgruppen, den Eltern der Jugendfeuerwehrmitglieder, den Haldemer und Arrenkamper Vereinen sowie mit Vertretern von Rat und Verwaltung dieses runde Jubiläum mit einem Festakt im Feuerwehrgerätehaus in Haldem.

Torsten Fischer