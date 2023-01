Krankenhaus Damme hat neues Direktorenteam

Auch viele Patienten aus Stemwede lassen sich in Damme behandeln - Hendrik Schrey ist neuer Ärztlicher Direktor am Krankenhaus St. Elisabeth

Chefarzt Hendrik Schrey ist seit dem 1. Januar neuer Ärztlicher Direktor und Chefarzt Dr. Peter Weber neuer stellvertretender Ärztlicher Direktor.

„Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem neuen Direktorenteam, um unser Krankenhaus weiterzuentwickeln“, sagt Geschäftsführerin Claudia B. Conrad.

Chefarzt Gustav Peters ist zum Jahresende turnusgemäß nach vierjähriger Amtszeit aus dem Amt des Ärztlichen Direktors ausgeschieden. „Ihm gilt ein ganz herzliches Dankeschön für die sehr gute und erfolgreiche Zusammenarbeit in zeitweise schwierigen Phasen, in der er stets mit Sachverstand und Ruhe agiert hat“, so die Geschäftsführerin.

Chefarzt Hendrik Schrey ist seit März 2020 am Dammer Krankenhaus. Der 44-jährige Münsteraner war vorher viele Jahre Oberarzt an der Klinik für Orthopädie I des St.-Franziskus-Hospitals Münster.

„Aufgrund der vielen hoch qualifizierten Fachabteilungen und der motivierten Mitarbeiter aller Berufsgruppen sehe ich das Dammer Krankenhaus gut für zukünftige Herausforderungen gerüstet“, sagt Schrey.

Chefarzt Dr. Peter Weber ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie und leitet die Klinik für Innere Medizin gemeinsam mit Chefarzt Dr. Tobias Hoge im Kollegialsystem. Er ist seit Oktober 2021 am Dammer Krankenhaus.

Zu seinem Leistungsspektrum gehören zum Beispiel Herzkatheteruntersuchungen und die gesamte Schrittmacher- und Defibrillator-Versorgung. Außerdem zählen zum kardiologischen Programm in Damme unter anderem die Abklärung von Thoraxschmerzen, Luftnot und Herzrhythmusstörungen.

Dr. Weber war zuvor Standortleiter Kardiologie an der Raphaelsklinik Münster sowie davor drei Jahre Oberarzt am Clemenshospital Münster. Von 2010 bis 2018 ließ er sich zum Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie am Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz, an der University of Kentucky und am Universitätsklinikum Münster weiterbilden, nachdem er sein Studium der Humanmedizin in Göttingen und in Lausanne erfolgreich abgeschlossen hatte.