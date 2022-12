Lemförde: BASF-Mitarbeiter schenken Freude

Es ist erst das zweite Mal – doch dieser Termin gehört schon jetzt zu den schönsten des Jahres bei und für die BASF Polyurethanes in Lemförde.

Überraschendes vom Wunsch-Weihnachtsbaum: vom „Kaffee trinken am Dümmer“ bis zum Lego-Bausatz

Übergabe der Geschenke in der Einrichtung OLE: BASF-Geschäftsführer Simon Wassmer (3.v.l.) und Personalleiterin Barbara Baron (3.v.r.)

Nach der erfolgreichen Premiere der Wohltätigkeitsaktion „Weihnachts-Wunschbaum für Jung und Alt“ im vergangenen Jahr erfüllten BASF-Mitarbeiter jetzt wieder Weihnachtswünsche in sozialen Einrichtungen der Region. Mehr als 250 Beschäftigte beteiligten sich an der Neuauflage, mit fünf sozialen Einrichtungen in der Region waren zwei mehr dabei als 2021.

Herzenswünsche der Jugendlichen und der Bewohner der Altenheime waren im Vorfeld anonym in den fünf Einrichtungen eingesammelt worden. Auf dem BASF-Wunschzettel konnten Gegenstände notiert werden, zum Beispiel ein Buch, Spielzeug oder ein Überraschungswunsch (10 bis 15 Euro) – aber auch ein ideeller Wunsch wie etwa die Begleitung zu einer Veranstaltung konnte geäußert werden. In der BASF-Kantine wurde der traditionelle Weihnachtsbaum anschließend mit den Wunschzetteln aller Teilnehmer geschmückt. Mitarbeiter suchten sich eine Karte aus und erfüllten privat den notierten Wunsch.

Mit etlichen vollgepackten Kartons und vielen bunten Taschen machten sich jetzt BASF-Geschäftsführer Simon Wassmer, Personalleiterin Barbara Baron sowie Miriam Portmann und Christian Bäcker vom Team [email protected] mit den Geschenken auf die Rundtour zu den fünf sozialen Einrichtungen. Nacheinander angesteuert wurden die Institutionen OLE (Orientierung, Leben, Entwicklung), ATV Seniorenresidenz, Seniorenhaus Waldblick sowie die beiden neu integrierten Einrichtungen aus der Nachbarschaft des Unternehmens, das Diakonissen-Mutterhaus Altvandsburg und die Tagespflege Schäperhaus.

Übergabe in der die Tagespflege Schäperhaus. Foto: BASF

Fünf verschiedene Ziele, aber fünfmal ein ähnlicher Empfang: große Freude über „das tolle Engagement ihrer Belegschaft und die tolle Idee auch in diesem Jahr“. Von der Tagespflege Schäperhaus gab es als Dankeschön sogar einen Korb mit Süßigkeiten: „Für Ihre Leute im Unternehmen, sie haben mit ihrer tollen Aktion allen Tagesgästen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.“ Mancherorts wurden die – übrigens coronakonformen – Übergaben für einen kleinen Plausch oder das gemeinsame Betrachten der liebevoll verpackten Geschenke genutzt. Wie auch im vergangenen Jahr waren die Wunschzettel sehr vielfältig mit den unterschiedlichsten Geschenkideen ausgefüllt.

Vom „Kaffee trinken am Dümmer“ bis zum Lego-Bausatz reichten die Herzenswünsche. Und die BASFler hatten beim Verpacken der Geschenke ebenso viel Kreativität wie Herzblut bewiesen. Für Wassmer und Baron war es nach 2022 bereits der zweite Einsatz als Weihnachtsmann-Double. „Und doch ist das alles andere als Routine. Die strahlenden Gesichter zu sehen, die Dankbarkeit und Freude zu erleben, das hinterlässt einen tief bewegt. Dieses Jahr haben sich sogar mehr als 250 Mitarbeitende beteiligt. Dafür sagen wir ganz herzlichen Dank, das ist imponierend.“