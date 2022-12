Lichterfahrt führt durch Stemwede

Die Stemweder Landwirte veranstalten am Dienstag, 6. Dezember, wieder ihre Lichterfahrt mit Traktoren. Die lange Reihe der weihnachtlich beleuchteten Fendts, John Deeres und Co. soll den Menschen wieder eine Freude bereiten.

Vor allem den Bewohnern von Stemweder Senioren– und von Kinderheimen gilt diese Aktion. Diese Einrichtungen werden auch in diesem Jahr wieder gezielt von den Traktoren angesteuert.

Mitorganisator Dominik Schmedt hat die Fahrtroute durch die Gemeinde bekannt gegeben, so dass die Bürger die Aktion am Straßenrand genießen können. Folgende Strecken sind geplant: Start ist um 16.30 Uhr am Seniorenheim in Dielingen. Danach fahren die Traktoren wie folgt:

Aufwendig haben die Stemweder Landwirte ihre Traktoren mithilfe von LED-Lämpchen verziert. Foto: Mühlke

- Dielingen Sporthalle - Dielingen Seniorenheim - Dielingen Kinderhaus - Dielingen Spielplatz -Dielingen-Drohne Feuerwehr.

-Drohne „Berliner Platz“

- Haldem Kinderhaus Bohmter Straße - Haldem Kinderhäuser Stemweder Berg Straße - Haldem Dorfplatz - Haldem Feuerwehr/Mutter-Kind-Heim - Haldem Ilweder Hof

- Sundern Kinderhaus - Levern Feuerwehr - Levern entlang der Leverner Straße - Levern Seniorenheim Wellengrund - Levern Gemeindeverwaltung - Levern Alterswohnsitz Levern - Levern E-Center Hartmann

- Westrup Kita Rappelkiste - Westrup Glockenort - Wehdem DRK - Wehdem Volksbank - Wehdem Wohnstätten Buschgarten - Wehdem K+K Markt - Wehdem Seniorenheim

- Oppendorf Autohaus Pieper - Oppendorf Nikolaus Markt - Oppenwehe Kirche - Oppenwehe Kindergarten - Oppenwehe Grundschule.

Die Lichterfahrt wird etwa um 20 Uhr beendet sein