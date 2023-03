Löwenstarkes Musical in Lemförde

„Lemförde – löwenstark“: Passend zu diesem Motto des 775. Jubiläumsjahres der Gemeinde Lemförde geht es bei „Kulturbunt “ am Samstag, 25. März, um Löwen, Liebe und mehr.

Das Ensemble zeigt beim Musicalabend in Lemförde die vielen Facetten der Liebe auf.

Der Musicalabend im Rittersaal des Amtshofs beginnt um 20 Uhr. „Jenseits aller Klischees liefert die Liebe die spannendsten Geschichten. Und die erzählt das neue Musical-Programm“, schreibt der Verein. „Das Ensemble hat es sich zur Aufgabe gemacht, die vielen Facetten der Liebe aufzuzeigen.“

Songs aus bekannten Musicals

Von „Schütz die Show“ aus „Sister Act“, das humoristisch die Liebe zur Bühne besingt, über die liebevollen Anfänge der Liebe mit „Nur wir zwei“ aus „Dear Evan Hansen“ bis hin zum Verlust der Liebe und der Kraft, die man aus dem Verlust ziehen kann, mit „Er lebt in dir“ und „Der Ewige Kreis“ aus „König der Löwen“ wird eine breite Songauswahl aus aktuellen Musicals präsentiert. Auch Klassiker wie die „West Side Story“ oder „Hinterm Horizont“ finden ihren Platz in der Show.

Karten sind im Vorverkauf im Lemförder Rathaus, Hauptstraße 80, erhältlich (Bürgerservice, Telefon 05443 20910). Tickets kosten im Vorverkauf 18 Euro und an der Abendkasse 20 Euro. Informationen und Vorbestellungen sind auch per E-Mail an [email protected] möglich.