Mehr Mobilfunkabdeckung

Wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht, wurden in den vergangenen zwei Monaten drei Standorte neu gebaut. „Durch den Ausbau steigt die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche. Auch der Empfang in Gebäuden verbessert sich. Die Standorte stehen in Petershagen (2) und Stemwede“, schreibt das Telekommunikationsunternehmen.

Die Telekom betreibt im Kreis Minden-Lübbecke jetzt 127 Standorte. Die Haushaltsabdeckung liegt nach Angaben des Unternehmens bei etwa 100 Prozent. „Bis 2024 sollen weitere 36 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 42 Standorten Erweiterungen mit LTE geplant“, schreibt das Unternehmen. Die Telekom sei auf die Zusammenarbeit mit Kommunen oder Eigentümern angewiesen, um notwendige Flächen für die Standorte anmieten zu können. „Wer eine Fläche für einen Dach- oder Mast-Standort vermieten möchte, kann sich an die Telekom-Tochter Deutsche Funkturm (www.dfmg.de) wenden“, heißt es. „Aktuell haben wir mehr als 34.000 Standorte in Betrieb. Zusätzlich bauen wir jährlich rund 1500 neue Standorte auf. Hinzu kommen LTE- und 5G-Erweiterungen an tausenden bestehenden Standorten.“ Wer mehr über die Verfügbarkeit von Mobilfunk an seinem Wohnort erfahren will, kann sich im Internet unter www.telekom.de/netzausbau informieren.