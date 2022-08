Michael Giesen schwingt das Zepter

Wenn in Levern die grün-weißen Fahnen wehen, ist Stimmung im Stiftsort angesagt. Am Wochenende haben die Grünröcke Schützenfest gefeiert und beim Adlerschießen die neuen Regenten ermittelt.

Neuer Schützenkönig in Levern ist Michael Giesen. Er hob seine Frau Rilana an seiner Seite mit auf den Thron. Als Adjutanten stehen den neuen Majestäten Jürgen und Stefanie Kolbus sowie Frank Schmidt und Bettina Schiller zur Seite. Der 55-jährige gebürtige Leveraner, der inzwischen in Haldem wohnt, ist Abteilungsleiter in einem Leverner Betrieb und begeisterter Schütze.