Neue LED-Hinweistafeln warnen in Stemwede

Wer mit dem Auto in Stemwede unterwegs ist, kann ab sofort die neuen Hinweistafeln der Gemeinde Stemwede am Straßenrand entdecken.

Die Verwaltung hat zwei neue LED-Systeme angeschafft, die nicht nur die gefahrene Geschwindigkeit anzeigen können, sondern auch Motive und andere Hinweise. „Wir können zum Beispiel zeigen, dass gerade Weihnachtsmarkt ist“, erklärt Bürgermeister Kai Abruszat. Daher werde der erste Einsatzort an diesem Wochenende die Leverner Ortsdurchfahrt sein.

„Besonders gut finde ich aber die Anzeige, die auf den Mindestabstand beim Überholen von Radfahrerinnen und Radfahrern aufmerksam macht“, sagt der Bürgermeister. Die Tafeln können darüber hinaus ganz variabel auf Baustellen, Parkplätze, Einbahnstraßen oder Durchfahrtsverbote hinweisen oder vor Wildwechsel warnen. Gleichzeitig erfassen sie die Verkehrsdaten der vorbeifahrenden Fahrzeuge, wie etwa die Geschwindigkeit oder ob es sich um ein Auto oder einen Lastwagen handelt.

Sieben bis zehn Tage an einem Standort

„Wir möchten auf diese Weise vor allem das Gespür für die richtige Geschwindigkeit und das korrekte Verhalten im Verkehr schärfen“, erklärt der Bürgermeister. Bereits seit Jahren setzt die Gemeinde Stemwede auf Tempotafeln in den 13 Ortsteilen, die in der Regel für einen Zeitraum von sieben bis zehn Tagen an einem Standort aufgehängt werden. „Man geht als Autofahrerin oder Autofahrer automatisch vom Gas“, erläutert Abruszat, dem diese Art der Verkehrserziehung lieber ist, als ständig Blitzer durch die Polizei oder den Kreis Minden-Lübbecke aufstellen zu lassen.

Insgesamt verfügt die Gemeinde Stemwede nun schon über acht Tempotafeln plus die beiden neuen LED-Systeme. Diese werden inklusive Solar-Panel und Akku angebracht, damit sie über einen längeren Zeitraum völlig autark funktionieren. Laut Malte Hackemeier, der sich zusammen mit Jürgen Klamor um das Anbringen der Systeme kümmert, arbeite der Bauhof gerade an einer Konstruktion, die es ermöglicht, die Tafeln auch an Orten aufzustellen, an denen kein Lampenmast oder Ähnliches zur Montage verfügbar ist.