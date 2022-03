Neue Praxis kommt 2023 nach Levern

Mit Blick auf die geplante Arztpraxis an der Leverner Badeallee versichert auch der künftige Nutzer Dr. med. Michael Kühne, Geschäftsführer der Gemeinschaftspraxis Kühne aus Minden, wie sehr sich alle Beteiligten auf den neuen Standort freuen. „Unsere Personalplanung steht und auch formal haben wir von der Kassenärztlichen Vereinigung die definitive Zusage, in Levern loslegen zu können, sobald uns die Räumlichkeiten zur Verfügung stehen“, so Dr. Kühne.

Personalplanung für Standort an der Badeallee ist abgeschlossen

Vorfreude auf den neuen Praxisstandort an der Badeallee: Dr. med. Michael Kühne (Zweiter von links), zusammen mit Helmut Richter (links) und Karl-Friedrich Hölscher.

Ziel sei es, Anfang 2023 mit der Praxis an der Badeallee an den Start zu gehen. Mit Dr. med. Anna Heinrichs, Dr. med. Simone Barfeld und Dr. med. Marcus Keienburg würden auch schon Ärztinnen und Ärzte bereitstehen. „Hinzu kommt, dass wir im Team unserer medizinischen Fachangestellten gleich zwei Mitarbeiterinnen haben, die bereits bei Dr. Stroh in Levern tätig waren und somit schon viele Patientinnen und Patienten kennen“, berichtet Dr. Kühne.

Bereits jetzt könnten sich Patientinnen und Patienten aus Stemwede in der Lübbecker Zweigstelle der Gemeinschaftspraxis behandeln lassen und dann im nächsten Jahr mit nach Levern wechseln. „Sollte es an irgendeiner Stelle Probleme geben, scheuen Sie sich nicht, mir eine Mail zu schreiben. Ich kümmere mich gerne auch persönlich“, verspricht der Mediziner.

Die Grafik auf dem Baustellenschild an der Badeallee in Levern zeigt bereits jetzt, wie die Praxis einmal aussehen soll. Es wird ein eingeschossiger Bau in Holzständerbauweise, dessen Entwurf Christian Oevermann, vom Architektur- und Sachverständigenbüro Oevermann, verfasst und geplant hat. Insgesamt entstehen sechs Behandlungsräume mit Warte- und Empfangsbereich.

„Wir bekommen auch eine separate Infektambulanz mit eigenem Wartebereich und Sprechzimmer“, erklärt Dr. Kühne. Die Notwendigkeit dafür könne inzwischen jeder nachvollziehen.

Die Bauherrengemeinschaft der beiden ortsansässigen Familien Richter und Hölscher hatte mit dem Aufstellen des Baustellenschilds erklärt, dass die Planungen des Baus inzwischen soweit fortgeschritten seien, dass eine Ausschreibung möglich ist.