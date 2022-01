Neues Schnelltestzentrum in Levern öffnet am Freitag

In Levern steht ab Freitag , 28. Januar, ein neues Corona-Schnelltestzentrum bereit. Es befindet sich auf dem Edeka Parkplatz Hartmann, Niederdorfstraße.

Die Öffnungszeiten sind von montags bis samstags, 9 bis 17 Uhr (sonntags geschlossen). Für die kostenfreien Corona-Schnelltests ist es zwingend erforderlich, einen gültigen Personalausweis mitzubringen. Alternativ reicht die gesetzliche Gesundheitskarte (Krankenversicherungskarte) aus. Privatversicherte müssen sich anmelden und einchecken.

„Unser geschultes Personal führt den Schnelltest fachgerecht bei ihnen durch. In unserem Zentrum wird ein Mund (Speichelprobe) oder Nasenabstrich(Nasenflügelabstrich) vorgenommen“, schreibt der Veranstalter von der Adiamo Essen GmbH & Co. KG aus Büren. „Bei unserem Nasenflügelabstrich empfinden Sie kein unangenehmes Gefühl. Nach Abschluss Ihres Testes können Sie das Gebäude direkt verlassen und erhalten von uns einen QR Code oder nach etwa 15 Minuten eine Mail über Ihr Testergebnis. Wenn Eltern ihr sein Kind kostenlos testen lassen wollen, machen wir dies angenehm per Lutschtest (Lollypoptest).“

Der Veranstalter bietet eine Internetseite zur Information an. Parkplätze seien ausreichend vorhanden, der Zugang barrierefrei. Weitere Informationen bekommen Interessierte auch über das Service-Telefon 05731/259250.