Oppenweher Mühlenfreunde waren fleißig

Eine ganze Saison ohne einen einzigen Mahl- und Backtag ist in Stemwede-Oppenwehe vergangen.

Seit Kurzem steht eine Hörstation auf dem Oppenweher Mühlengelände, die rund um die Uhr in Betrieb genommen werden kann. Darüber freuten sich noch vor den verschärften Corona-Auflagen die Mühlenvereinsmitglieder Lars Sengebusch, Friedhelm Eilmes, Nils Sengebusch, Heiner Meier, Hans Rudolf Galla, Eckhard Gerding, Irka Müller, Sigrid Lübke und Dirk Müller (von links).

Wegen der besonderen Umstände mussten 2020 alle geplanten und bei den Besuchern so beliebten Aktionen an der Oppenweher Bockwindmühle ausfallen. Das bedauern die Ehrenamtlichen aus der Mühlengruppe sehr.

„Ob wir in diesem Jahr wieder Veranstaltungen anbieten können, weiß zurzeit niemand“, sagt Karl-Heinz Bollmeier, Vorsitzender des Oppenweher Mühlenvereins. „Wir sind nicht blauäugig, stecken den Kopf aber auch nicht in den Sand. Für 2021 haben wir bereits unsere Mühlentage geplant. Von April an steht das Programm.“ Folgende Aktionstage sind vorgesehen: 18. April, 24. Mai (Deutscher Mühlentag), 27. Juni, 25. Juli, 22. August (Kreismühlentag), 19. September und 10. Oktober.

Doch auch ohne Mühlentage und Besucheransturm waren die Aktiven der aktuell 154 Mitglieder zählenden Gruppe im abgelaufenen Jahr nicht untätig. „Viele Projekte an der Mühle, an den umliegenden Gebäuden und auf dem gesamten Gelände konnten in Angriff genommen und kürzlich abgeschlossen werden – ohne die Corona-Situation wäre das vielleicht gar nicht passiert“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Ein besonderes Glanzlicht auf dem neu gestalteten Mühlengelände ist eine Hörstation, die erst seit Kurzem in Betrieb ist und rund um die Uhr genutzt werden kann. Dort können die Besucher auf Knopfdruck eine etwa drei Minuten lange Geschichte abrufen und dabei einiges über die Besonderheiten und Bedeutung des Oppenweher Wahrzeichens erfahren. Erzählt werden zudem einige Geschehnisse.

„Gelungen ist auch die Neugestaltung einiger Beete“, findet Karl-Heinz Bollmeier. Bei den Außenarbeiten haben sich die Ehrenamtlichen besonders dem Hauptzugang zum Gelände am Parkplatz gewidmet. Es wurden Staketenzaun-Elemente aufgestellt und einige Neuanpflanzungen vorgenommen.

Die Mühle selbst erhielt nach 28 Jahren aus Sicherheitsgründen eine nagelneue Treppe und ein neues Podest. Die hölzernen Konstruktionen waren durch die Witterung marode geworden und wurden in mühevoller Kleinarbeit vom Mühlenbauhof Petershagen-Frille ersetzt. Er ist zuständig für die denkmalgerechte Unterhaltung und Instandsetzung der Mühlen im Kreis Minden-Lübbecke und kommt zum Einsatz, wenn Ehrenamtliche an ihre Grenzen stoßen.

Einen neuen, unverwüstlichen Tisch für die Besucher auf dem Gelände stellten die Oppenweher direkt unter den Mühlenflügeln auf. Hier platzierten sie einen ehemaligen Mühlstein, der aus Meiers Mühle in Oppenwehe stammt, auf einem gemauerten Sockel. Es gibt auf dem Gelände auch noch weitere Überraschungen.

„Unbeobachtet ist man jetzt auf dem Mühlengelände auch nicht mehr“, sagen die Vereinsmitglieder. „Eine Videoüberwachung mit mehreren Kameras wurde installiert und ist rund um die Uhr in Betrieb. So möchten wir unliebsame Geschehnisse verhindern und dokumentieren.“

Auch auf ihre Jahreshauptversammlung haben die Mühlenfreunde verzichten müssen. Folglich konnte es daher keine Vorstandswahlen geben. Darum bleiben die amtierenden Vorstandsmitglieder bis zur nächsten Mitgliederversammlung auf ihren Posten. Der neue Termin der Jahreshauptversammlung soll rechtzeitig bekannt gegeben werden.

„Wir hoffen, dass bald wieder eine gewisse Normalität einsetzt und alle gesund bleiben“, heißt es aus Oppenwehe. „Wir freuen uns auf kommende Mühlentage und unsere Besucher.“