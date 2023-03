Stemwede: Osterferien-Spaß wartet auf die Kinder

Auch in den Osterferien werden in Stemwede wieder Ferienspiele angeboten. Die Kinder können sich auf ein buntes und abwechslungsreiches Programm freuen. Insgesamt gibt es 25 Aktionen.

Es gibt viel Neues zu entdecken. „Langeweile wird auf jeden Fall nicht aufkommen“, versprechen die Organisatoren. Für die Gemeinde Stemwede kümmert sich der JFK Stemwede mit dem Life House um die organisatorische Abwicklung - wie Anmeldung und Erstellen des gemeinsamen Programmheftes.

In den Osterferien besteht außerdem für Eltern die Möglichkeit arbeiten zu gehen und dabei das Kind ganztägig unterzubringen. Die Betreuung findet von 7.30 bis 16 Uhr statt. Das Kind erhält dabei ein Frühstück, Mittagessen, Getränke und erlebt ein buntes und abwechslungsreiches Programm.

Ausflug zum Zoo Münster

Zu Beginn der Osterferien gibt es am 3. April das Angebot, einen eigenen Synthesizer zu bauen oder Oster-Deko zu basteln. Am 4. April ist jeweils morgens und nachmittags mit Spiel, Spaß und Spannung für Viertklässler ein n Schnuppertag an der Stemweder-Berg-Schule geplant. Nachmittags gibt es im Dorfgemeinschaftshaus Niedermehnen das Angebot „Meine Zeit“. Eine Fahrt zum Zoo Münster steht am 5. April auf dem Programm. Am selben Tag besteht aber auch die Möglichkeit, Naturkosmetik selbst herzustellen oder zu töpfern.

Fahrt ins Spieleparadies Bullermeck

Am 6. April können die Kinder Osterkörbchen basteln und Ostereier suchen oder aber bei einer Turnhallenaktion die Ostereier retten. Origamifiguren falten oder einen eigenen Synthesizer bauen ist am 11. April möglich. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ins Spieleparadies Bullermeck zu fahren oder an einem Schnupperkurs Tischtennis teilzunehmen.

Bei einer Fahrt nach Bad Oeynhausen am 12. April besteht die Möglichkeit, Neongolf oder Lasertag zu spielen. Gleichzeitig gibt es Volleyball für Anfänger noch einmal das Angebot „Meine Zeit“ in Niedermehnen.

Waldpicknick und Acryl-Malkurs

Am 13. April heißt es wieder „Kochen wie die Großen“ und man kann Billard spielen lernen. Um faszinierende Technik geht am selben Tag bei der Fahrt zur Wissenswerkstatt in Diepholz und es lockt eine lange Filmnacht. Für den 14. April steht ein Wald-Picknick auf dem Programm und am 15. und 16. April enden die Ferienspiele mit einem Acryl-Malkurs im Life House.