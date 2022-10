Pause vorbei: Brockumer Markt startet durch

Foto:

Samstag, 29. Oktober: Zelt am Viehmarkt: 13 Uhr Musik vom Plattenteller mit Kaffee und Kuchen; 19 Uhr große Brockumer Ü30 Party mit der Hashtag Partyband und DJ Gerdi. '

Sonntag, 30. Oktober: Zelt am Viehmarkt: 13 Uhr Musik vom Plattenteller mit Kaffee und Kuchen; 19 Uhr Ladies Night – Cocktails und mehr mit DJ Gerdi. 20 Uhr Der Kult in Brockum: Big Maggas Welthits live, danach Party total mit DJ Gerdi.

Montag, 31. Oktober: Zelt am Viehmarkt: 13 Uhr Musik vom Plattenteller mit Kaffee und Kuchen, 19 Uhr Opening mit DJ Mj DeeJay; 21.30 Uhr Stereoact. Danach beginn die große Partysause mit Mj DeeJay.

Dienstag, 1. November: Zelt am Viehmarkt: 9 Uhr große Viehmarktparty mit der Original Bayrischen Oktoberfestband Tollhaus und den DJs Gerdi und Mj DeeJay.

Der Vergnügungsmarkt beginnt von Samstag bis Montag jeweils um 10 Uhr und am Viehmarkt-Dienstag bereits um 8 Uhr. Zu den gleichen Zeiten ist auch das Genussfestzelt beim „Scheunen-Café“ geöffnet.

Die Tore zur Gewerbeschau und Landmaschinenausstellung stehen an den ersten drei Markttagen von 10 bis 20 und zum Ausklang am Dienstag, 1. November, von 8 bis 20 Uhr offen.

Die Zeiten für die Zuchttierpräsentationen im Ring können direkt vor Ort erfragt werden. Während des Familientages am Montag wird für den Besuch der Gewerbeschau und Landmaschinenausstellung kein Eintritt erhoben. Zudem gibt es an dem Tag einige Sonderaktionen von den Marktbeschickern und ein spezielles Programm für alle Kinder im großen Festzelt.