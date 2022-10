Ponymarkt erwartet auch viele Besucher aus NRW

Gleich hinter der NRW- Grenze gelegen, ist das große Volksfest im Dielinger Nachbarort seit jeher ein Anziehungspunkt für Besucher aus dem Kreis Minden-Lübbecke.

Alle Aussteller sind froh, dass der Norddeutsche Ponymarkt mit dem traditionellen Viehmarkt, der Kleintier- und Gewerbeschau sowie einem bunten Programm in diesem Jahr wieder stattfinden kann. Er wird vom 7. bis 9. Oktober auf dem Marktgelände in Hunteburg veranstaltet.

Am Freitagnachmittag erwarten Schau- und Aussteller die Gäste von 15 Uhr an. Der Markt wird dann um 17 Uhr offiziell mit Böllerschüssen des KBV (Karbid Böllerverein Hunteburg)und Luftballonwettflug der Kindergärten eröffnet. Anschließend folgt die Eröffnungsfeier mit Marktbierprobe und musikalischer Begleitung der Kolpingkapelle Hunteburg.

Die Drohner Voltigiergruppe vom Reiterverein Altes Amt Dielingen wird am Marktsonntag wieder ihr Können zeigen. Foto:

Am Samstagvormittag beginnt der traditionelle Viehmarkt um 6 Uhr mit dem Viehauftrieb. Da wird gefeilscht, gehandelt, gefachsimpelt und geflunkert, um den besten Preis zu erzielen. Wie bereits vor 50 Jahren sind auch heute noch Ponys, Pferde, Schafe und Ziegen sowie Hühner, Enten, Gänse und Kaninchen zu bestaunen. Am Freitag und Samstagabend laden das große Festzelt und das Zelt am Markttor zum ausgiebigen Feiern ein. Auch hier gibt es einen wunderbaren Mix zwischen Altbewährtem und Neuem. Am Freitag steigt die klassische Zeltparty mit der Band „Holy Moly“ und DJ Knippi. Samstag sind bei den „Pony Beats“ erstmalig elektronische Töne zu hören.

An allen drei Tagen wird eine umfassende Gewerbeschau im Zelt und im Freigelände geboten, die auf einer Fläche von insgesamt 20.000 Quadratmetern einen repräsentativen Querschnitt durch Handel und Gewerbe der Ortschaft Hunteburg und Umgebung zeigt.

Wie gewohnt werden Zelte mit einer Fläche von mehr als 5000 Quadratmetern aufgebaut, in denen sich 50 Aussteller aus der Umgebung zeigen. Auf dem Außengelände bieten gut 100 Aus- und Schausteller auf 20.000 Quadratmeter Traktoren, Landmaschinen, Autos, neue Technik für Haus, Hof und Gartengeräte an.

Auch moderne Landmaschinen sind beim Ponymarkt zu sehen. Foto:

Zudem ist auf dem Kirmesgelände ein vielfältiges Angebot von Fahrgeschäften und Gastronomiebetrieben zu finden.

Der Eintritt für die Gewerbeschau ist frei. Darüber hinaus bietet der Ponymarkt ein buntes Programm mit dem Trödelmarkt am Samstag- und Sonntagmorgen und der Kinderdisco.

Hier das Programm im Einzelnen:

Freitag, 7. Oktober:

Von 16 bis 18 Uhr in allen Fahrgeschäften „Happy Hour“: einmal zahlen und dafür zweimal fahren. 15 Uhr Beginn des Marktes, 16.30 Uhr Treffen der Kindergartenkinder im Festzelt, 17 Uhr – nach dem Böllern des Hunteburger Karbid-Böller-Vereins – Beginn des Luftballonwettflugs, Eröffnungsfeier im Festzelt mit der Marktbierprobe begleitet von der Kolpingkapelle aus Hunteburg. Zudem werden die „Roten Funken“ des Ostercappelner Karnevalvereins auf der Bühne zu sehen sein.

Ab 19 Uhr übernimmt DJ Knippi die Zeltbühne, um 21 Uhr beginnt die große Zeltparty mit der Band „Holy Moly“, die von DJ Knippi unterstützt wird. Das „Zelt am Markttor“ ist an allen drei Tagen geöffnet. Dort gibt es Rock- und Popmusik.

Samstag, 8. Oktober:

6 Uhr Viehauftrieb, Informationen der Zuchtvereine über ihr Hobby. Sie bieten verschiedene Tiere zum Verkauf. 8 Uhr Öffnung der Gewerbeschau und Trödelmarkt, ab 10 Uhr Flohmarkt für Kinder, ab 11 Uhr Musik mit DJ Smarty. 14 Uhr große Marktverlosung mit dem Hauptpreis im Gegenwertes eines Ponys und dem zweiten Preis im Gegenwertes eines Rindes. 16 Uhr Hunteburger Kinder-Disco im Festzelt, begleitet von der Jazz-Dance-Gruppe des Hunteburger SV. Ab 21 Uhr „Pony Beats “ – das erste Hunteburger DJ-Festival mit sechs DJs aus der Region vom „Djs Live-Team“: DJ Knippi, Jan Deejay, DJ Blake, DJ Crooner und die Funky Munkeys.

Sonntag, 9. Oktober:

10 Uhr Marktfrühshoppen im Festzelt bei DJ Smarty oder im Zelt am Markttor, Trödelmarkt. Um 14 Uhr Vorführung des Hunteburger Reit- und Fahrvereins sowie Showeinlagen der Voltigiergruppe des Reitervereins Altes Amt Dielingen. Bei Kaffee und Kuchen kann ab 15 Uhr im Festzelt gemütlich zusammengesessen werden. Um 20 Uhr schließt die Gewerbeschau und der Markt klingt langsam aus.