Rahden: Gustav Internet steht in den Startlöchern

Dennis Kornehl (vorne rechts, Gustav Internet) und Klaus Leckelt (vorne links, Prime Invest) haben am Donnerstag im Rahdener Rathaus berichtet, dass der Glasfaserausbau im gesamten Gebiet der Stadt Rahden (und bald auch in Stemwede) beginnt. Aufmerksame Zuhörer waren die Rahdener Ortsvorsteher sowie Dieter Drunagel (links, Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung), Bürgermeister Dr. Bert Honsel (2.v.links) und Enrico Nauen (rechts, Gigabit-Koordinator beim Kreis Minden-Lübbecke).

Die Firma Gustav Internet, getragen vom Investor „Primevest Capital Partners“ aus Hannover, wird mit dem Glasfaserausbau im gesamten Gebiet der Stadt beginnen – also auch in den Außenortschaften. Allerdings nur dort, wo nicht schon das Unternehmen Greenfiber den Glasfaserausbau in den extrem schlecht versorgten Rahdener Gebieten (den sogenannten „weißen Flecken“) vorgenommen hat.