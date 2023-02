Redaktionen trauern um Andreas Kokemoor

Die Redaktionen im Altkreis Lübbecke trauern um ihren langjährigen freien Mitarbeiter Andreas Kokemoor. Der Wehdemer verstarb nach schwerer Krankheit am 16. Februar im Alter von nur 50 Jahren.

Seit Ende der 90-er Jahre war Andreas Kokemoor in unserem Redaktionsgebiet tätig, um über Veranstaltungen aller Art zu berichten. Dadurch war er im Altkreis Lübbecke sehr bekannt. Unzählige Zeilen hat er in dieser Zeit geschrieben und Tausende von Bildern gemacht.

Die Fotografie war seine besondere Leidenschaft. Für seine Aufnahmen erhielt er viel Lob. Wir, die Kollegen, wissen jetzt schon, dass uns das Herz schwer wird, wenn wir in den nächsten Monaten Fotos im Archiv sehen, die von Andreas Kokemoor stammen.

Mitglied in Vereinen

Der Wehdemer musste von Geburt an mit körperlichen Beeinträchtigungen leben. Aber das hat ihn nicht daran gehindert, seinem Beruf nachzugehen. Er selbst liebte den Sport und war gern Mitglied in den Vereinen Wehdems – seinem geliebten Heimatort. Sein Herz schlug für den FC Bayern und so manches Live-Spiel ließ er sich nicht entgehen.

Rolle im Wehdem-Krimi

Selbstverständlich bekam er auch eine Rolle in dem berühmten Wehdem-Krimi, der anlässlich der 1050-Jahr-Feier des Ortes gedreht wurde. Dort spielte er seine Paraderolle, den Mann mit der Kamera, der am Tatort fotografierte. Unvergessen bleibt die Premiere des Films im Kino Quernheim, als Kokemoors eingeblendete Rolle spontan Beifall bei allen auslöste, die ihn kannten. Damit wurde ihm ein großer Wunsch erfüllt.

Der „Reporter aus Wehdem“

Zudem ließ er sich im Feierabend – wenn es so etwas für ihn überhaupt gab – manchen Kino-Klassiker im Fernsehen nicht entgehen. Nun ist Andreas Kokemoor, der „Reporter aus Wehdem“, wie ihn manche Leser liebevoll nannten, seinem schweren Leiden erlegen.

Wir in der Redaktion haben mit Blick auf seinen viel zu kurzen Lebensweg und seine letzten Wochen oft an eine Zeile in Herbert Grönemeyers Lied „Der Weg“ gedacht. Dort heißt es: „Das Leben ist nicht fair“.

Andreas Kokemoor wird am Donnerstag, 23. Februar, auf dem Friedhof in Wehdem beigesetzt. Die Trauerfeier beginnt um 13.30 Uhr. Die Mitglieder des Schützenvereins Wehdem geben dem Verstorbenen das letzte Geleit. Sie treffen sich dazu um 13 Uhr vor dem Stemweder Hof.