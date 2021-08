Regenwasser nutzen – Jungbäume pflanzen

Ein blühender Apfelbaum und gelbe Rapsfelder im Hintergrund – so sieht es derzeit an besonders schönen Stellen in Stemwede aus. Die Gemeinde fördert die Anpflanzung von Bäumen in Privatgärten (pro Haushalt einer) für die neue Pflanzsaison im Herbst.

Die Gemeinde fördert die Anlage von Zisternen auf privaten Hausgrundstücken und stellt Jungbäume zum Pflanzen zur Verfügung. Anlass für Zuschüsse für Zisternen waren die extrem trockenen Jahre 2019 und 2020, in denen die Stemweder Wasserwerke an den sehr heißen Phasen des Sommers an ihre Grenzen kamen,

Neben dem ohnehin schon höheren Verbrauch in den Haushalten (Duschen) hatten offenbar viele Stemweder das Leitungswasser genutzt, um Gärten zu bewässern . Hier greift das Förderprogramm zur Anlage von Regenwasserzisternen. Wer solche Behälter anlegt, um Regenwasser aufzufangen und damit seinen Garten zu bewässern, bekommt einen Zuschuss.

Wer Regenwasser in einer Zisterne auffängt, kann damit in extrem trockenen Zeiten seinen Garten bewässern, ohne auf kostbares Trinkwasser zurückzugreifen müssen. Foto: Gila Hanssen/pixelio.de

Mit jeder Zisterne kann der Verbrauch von Trinkwasser reduziert werden. Gleichzeitig entlasten die unterirdischen Auffangbehälter die öffentliche Kanalisation, weil sie bei starken Regenfällen zusätzliches Rückhaltevolumen bieten. Dies ist in Zeiten, wo auch diese Region von Starkregen heimgesucht wurde – wie in Levern in 2015 und in Damme 2020)

Förderberechtigt sind unterirdische Zisternen mit einem Mindestfassungsvermögen von zwei Kubikmeter, die ausschließlich über Niederschlagswasser gespeist werden. Der Zuschuss richtet sich nach dem Speichervolumen der Zisterne und liegt bei maximal 750 Euro. Wichtig: Der Antrag auf Förderung muss vor dem Beginn der Arbeiten erfolgen.

Eine Auszahlung der Förderprämie erfolgt nach dem Ende der Baumaßnahme und der Abnahme durch die Gemeindeverwaltung. Anträge sind vom Eigentümer des Hausgrundstückes schriftlich, formlos, unter Angabe des betreffenden Hausgrundstückes, des Fassungsvolumens der Regenwassernutzungsanlage und der Bankverbindung des Eigentümers bei der Gemeinde Stemwede, Wirtschaftsbetrieb, zu stellen.

Solche Kunststoffbehälter, die im Erdreich versenkt werden, können als Zisterne das Regenwasser sammeln. Zum Bewässern von Pflanzen ist es sehr geeignet. Foto: Thorben Wengert/pixelio.de

Die Förderrichtlinien im Detail und weitere Infos zum Zisternen Förderprogramm gibt es ebenfalls auf der Gemeindehomepage www.stemwede.de.

Ein zweites Förderprogramm der Gemeinde beschäftigt sich mit dem Anpflanzen von Bäumen. So stellt Stemwede interessierten Bürgern heimische Gehölze wie etwa Esskastanie, Apfeldorn, Weißbuche oder Apfelbäume zur Verfügung. „Voraussetzung ist, dass sich das Hausgrundstück auf Gemeindegebiet befindet und der entsprechende Antrag bis zum 31. August bei der Verwaltung eingegangen ist“, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

fDamit geht es auch: Wer nur wenig Wasser aus der Zisterne benötigt, etwa zum Gießen von Blumenkübeln per Gießkanne, kann kostengünstig die gute alte Handpumpe installieren Foto: Rainer Sturm/pixelio.de

Das Antragsformular sowie hilfreiche Tipps zum fachgerechten Einpflanzen gibt es auf der Homepage der Gemeinde www.stemwede.de. Die Bäume (pro Haushalt einer) werden dann rechtzeitig zur neuen Pflanzsaison im Herbst zur Verfügung gestellt.

Die Gemeinde hofft auf möglichst viele Anträge, denn es wurde – und wird immer noch – viel in Stemwede gebaut. Dementsprechend gibt es viele neue Gärten, und so mancher Altgartenbesitzer würde ebenfalls gern etwas für die Natur tun und einen Baum pflanzen.