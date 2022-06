Jetzt ist es offiziell. Eine bisher namenlose Straße im Bereich der Firma Rila Feinkost in Stemwede-Levern trägt ab sofort den Namen „An den Rila-Gärten“. Stemwedes Bürgermeister Kai Abruszat hat gemeinsam mit der Unternehmerfamilie Richter sowie Mitgliedern des Gemeinderates das zugehörige Straßenschild enthüllt.

Bisher namenlose Straße in Levern heißt jetzt "An den Rila-Gärten"

Es steht im japanischen Vorgarten des Rila-Restaurants Rotondo. „Die Restaurants sowie vor allem auch die angrenzenden Gärten der Sinne sind ein Anziehungsmagnet für Touristen und ein absolutes Highlight in der Region“, betonte Bürgermeister Kai Abruszat in seinen Worten an die Unternehmerfamilie.

Darüber hinaus dankte er Helmut und Bernd Richter für ihr unternehmerisches Bekenntnis zum Standort Stemwede als wichtiger Arbeitgeber in der Region. „Ich freue mich daher, dass der Antrag zur Vergabe des Straßennamens aus der Mitte des Rates kam und dieser auch beschlossen und umgesetzt wurde“, so Kai Abruszat. Geschäftsführer Bernd Richter bedankte sich anschließend für die Wertschätzung und stieß mit den Anwesenden auf den neuen Straßennamen an.