E-Autos: Schnelles Aufladen in Oppendorf

Am Autohaus Piper in Stemwede-Oppendorf ist eine neue Schnellladestation in Betrieb gegangen. Offiziell wurde sie mit Manfred Piper, seinem Sohn Daniel sowie Bürgermeister Kai Abruszat und Verantwortlichen der Westfalen-Gruppe ihrer Bestimmung übergeben.

Autohaus Pieper in Stemwede nimmt Station in Betrieb – Wartezeit an Säule wird verkürzt

Die Schnellladesäule am Autohaus Piper wurde offiziell in Betrieb genommen: (von links) Marc Fasel, Thorsten Koperlik, Manfred Piper, Thorsten Hodde, Daniel Piper und Kai Abruszat.

Insgesamt gibt es am Autohaus Piper vier Ladeplätze für E-Autos. Zwei davon sind so genannte DC-Schnellladepunkte. Sie ermöglichen schnelles Laden mit einer Leistung von bis zu 150 Kilowattstunden. In bis zu 15 Minuten Ladezeit kann so eine Reichweite von rund 100 Kilometern erreicht werden. „Gegenüber der heimischen Wallbox verkürzt sich die Wartezeit deutlich“, freut sich Marc Fasel, Leiter Mobilität im Bereich Tankstellen der Westfalen-Gruppe.

Sogar die gesamte Ladezeit für ein Auto liegt bei nur 13 bis 92 Minuten an der Schnellladesäule. Die neue Schnellladesäule ist an das europäische Intercharge-Netzwerk angebunden und über viele gängige Ladekarten und -apps, aber auch ganz ohne Vertrag per Kreditkarte zugänglich.

„Das Thema E-Mobilität muss vernetzt betrachtet und bedacht werden. Ich danke Manfred Piper für sein Engagement und die Umsetzung. Es ist toll, dass wir diese Lade-Komponente jetzt hier bei uns am Stemweder Berg zu bieten haben“, sagte Bürgermeister Kai Abruszat.