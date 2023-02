Stemwede: Schweine elendig in Ställen verhungert

Ein Landwirt (36) soll in seinen Betrieben in Preußisch Oldendorf und Stemwede seine Schweine extrem vernachlässigt haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Bielefeld sind etliche Sauen verhungert. Das hat nun juristische Folgen.

So gut wie diesen Tieren auf dem Archivfoto ging es den Sauen in Stemwede und Preußisch Oldendorf nicht.

„Wir haben den Mann und einen jungen Helfer wegen mehr als 60 Verstößen gegen das Tierschutzgesetz angeklagt“, sagte Staatsanwältin Claudia Bosse am Donnerstag.

Im Dezember 2021 wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft in dem Betrieb in Stemwede 46 tote Sauen entdeckt. „Sie waren extrem abgemagert, und etliche bereits skelettiert“, sagte die Staatsanwältin. Die mangelhafte Versorgung der Tiere werde einem Helfer zur Last gelegt, der damals 21 Jahre alt und bis Ende 2021 für diesen Betriebsteil zuständig gewesen sei. Als Betreiber der Sauenzucht treffe den 36-Jährigen Bauern aus Stemwede aber eine Mitverantwortung.

Stemwede: Tiere wiesen Spuren extremer Vernachlässigung auf

Einige Schweine wurden obduziert. Dabei wurden Wunden entdeckt, die vom langen Liegen stammten (Dekubitus), sowie Gewebe, das zu Lebzeiten der Tiere abgestorben war.

Es blieb nicht bei den 46 mutmaßlich verhungerten Sauen. Ende Dezember 2021 entdeckte der Hoftierarzt laut Staatsanwaltschaft vier unbehandelte Schweine mit Wunden, die so schwer waren, dass die Sauen eingeschläfert werden mussten.

Anfang Januar 2022 stellte das Veterinäramt dann bei einer Kontrolle drei stark abgemagerte Sauen fest und eine tragende Sau, die keine weiche Unterlage hatte und Schwellungen aufwies.

Trotzdem sollen sich die Haltungsbedingungen nicht verändert haben: Laut Staatsanwaltschaft fanden Veterinäre im März vier Sauen vor, die nicht mehr aufstehen konnten und von denen eine eiterige Abszesse hatte. Und in einem anderen Betrieb des Bauern soll man auf drei kranke Tiere gestoßen sein, von denen eins eine faustgroße offene Wunde gehabt haben soll.

Staatsanwältin Claudia Bosse: „Der Vorwurf ist, dass die Tiere nicht ausreichend versorgt wurden, und kranke Tiere keine Hilfe bekamen.“ Die Landwirtschaftskammer NRW listet den Betrieb im Internet als Ausbildungsbetrieb auf, der noch einen Auszubildenden sucht.

Gesetz sieht bis zu drei Jahre Haft vor

Verstöße gegen das Tierschutzgesetz können mit Geldstrafen oder Haftstrafen bis zu drei Jahren geahndet werden. Außerdem können die Veterinärämter Tierhaltungsverbote verhängen. Ob das im vorliegenden Fall geschehen ist, war am Donnerstag (16. Februar) beim Kreis Minden-Lübbecke nicht zu erfahren.

Der Landwirt wollte sich auf Anfrage nicht zu den Vorwürfen äußern. Weil der beschuldigte Helfer bei der Tat noch Heranwachsender war, soll der Prozess nach den Vorstellungen der Staatsanwaltschaft vor einem Jugendrichter stattfinden. Einen Verhandlungstermin gibt es aber noch nicht.

Zuletzt war ein ähnlicher Fall in Hilter im Landkreis Osnabrück bekanntgeworden. 2021 hatte dort ein 65-jähriger Landwirt 296 Schweine verhungern lassen. Er musste 20.000 Euro Strafe zahlen.