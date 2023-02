Senioren-Fahrdienst Stemwede begrüßt zwei neue Fahrer

Einige der Fahrer des Seniorenfahrdienstes Stemwede, die sich ehrenamtlich engagieren. Sie holen auf Wunsch Senioren von zuhause ab, fahren sie um Arzt, zum Einkaufen oder anderen Orten und bringen ihre Fahrgäste anschließend wieder zu ihrem Wohnort. Die Nachfrage ist groß. Dieses Stemweder Modell findet in der Region viel Beachtung.

Klaus Wilhelm Holle aus Sundern und Gerd Schumacher aus Brockum halten sich je einen Tag pro Woche für Fahraufträge bereit. Sie wurden dem Fahrzeug und Team für den Bezirk Dielingen-Haldem zugeordnet. Durch diese personelle Verstärkung wird die dort seit längerem bestehende Personallücke geschlossen.

Reinhard Grewe teilte außerdem mit, dass ab dem 1. Oktober 2023 angestrebt wird, die Zahl der Vereinsfahrzeuge auf vier Einheiten aufzustocken, da die lebhafte Nachfrage dieses erforderlich mache.

Der Fahrdienstverein gibt in diesem Zusammenhang die Empfehlung an seine Fahrgäste, auch die Nachmittage bei der Durchführung von Fahrten und der Vereinbarung von Arztterminen nach Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Mit einer angeregten Diskussion über die Abwicklung der Fahraufträge im Alltagsgeschäft klang die gemütliche Zusammenkunft aus.