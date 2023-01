„So etwas kann Stemwede nicht annähernd treffen“

20-Millionen-Rückforderung in Espelkamp beunruhigt Stemweder Verwaltung nicht: "Wir planen bei Gewerbesteuer sehr vorsichtig"

Gewerbebetriebe zahlen in der Regel Gewerbesteuer – eine wichtige Einnahmequelle für den Haushalt der Kommunen. Es ist das gute Recht der Firmen, steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten auszunutzen oder zu viel gezahlte Gewerbesteuer nachträglich zurückzufordern – was dann zum Nachteil der Kommunen ist.

Politik und Verwaltung in der Nachbarstadt Espelkamp sind in großer Sorge, denn dort droht unverschuldet bekanntlich laut Neuberechnung des Finanzamtes eine Rückzahlung von 20 Millionen Gewerbesteuer – womöglich auch noch mehr – an Espelkamper Unternehmen. Eine mögliche Ursache: Das Geschäftsergebnis dieser Firmen war schlechter ausgefallen als vom Finanzamt erwartet – sie können die zu viel gezahlte Gewerbesteuer daher von der Stadt zurückverlangen. Es gibt aber auch legale steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten, um Gewerbesteuerzahlen zurückfordern zu können.