So schön war das Weihnachtsreiten in Stemwede

Festlich geschmückte Pferde, fantasievolle Gewänder und weihnachtliche Musik: In der Oppendorfer Reithalle herrschte am Nachmittag des vierten Adventssonntags Feststimmung.

Akteure des Reit- und Fahrvereins Wehdem-Oppendorf begeistern Publikum in der vollen Halle

Die jungen Reiterinnen glänzen bei ihren Dressurnummern in der Reithalle.

Das traditionelle Weihnachtsreiten begeisterte einmal mehr Groß und Klein. Dieses Event mit Pferd und Reiter lockt jedes Jahr so viele Besucher in die Reithalle, dass die heiß begehrten Plätze direkt an der Bande mit der besten Sicht auf das Geschehen schnell besetzt sind. Dicht gedrängt standen die Menschen, machten Fotos und drehten kleine Videos mit ihren Handys.