So soll die neue Arztpraxis in Levern aussehen

Die Planungen zur neuen Arztpraxis in Levern werden nicht nur konkreter, sondern auch für die Öffentlichkeit sichtbar. An der Badeallee zeigt ein Baustellenschild, wie die Praxis einmal aussehen soll.

„Es wird ein Haus in Holzständerbauweise mit vorgefertigten Elementen. Wir sind mit unseren Plänen im Grunde so weit, dass wir in die Ausschreibung gehen können“, wird Karl-Friedrich Hölscher in einer Pressemitteilung der Gemeinde Stemwede zitiert. Hölscher investiert zusammen mit der Familie Richter in den Praxisbau. Weiter heißt es in der Pressemitteilung:

„Wenn wir loslegen können, wird die Praxis recht schnell stehen“, erklärt Bernd Richter die Vorteile der Bauweise und führt weiterhin aus, dass es ein sehr funktionaler Bau wird.

Mit der überörtlich-hausärztlichen Gemeinschaftspraxis Kühne steht bereits fest, wer die Praxis in Levern einmal führen wird. „Doktor Kühne hat mir bestätigt, dass er sich bereits intensiv mit der Personalplanung für den neuen Standort Levern beschäftigt“, sagt Karl-Friedrich Hölscher.

Die Gemeinschaftspraxis betreibt bereits Praxen in Minden-Hahlen und Kutenhausen sowie in Lübbecke. Über einen QR-Code auf dem Baustellenschild können sich Interessierte über das medizinische Angebot der Praxis informieren.

„Der lediglich eingeschossige Neubau mit vielen Holzelementen, wird sich gut in die umgebende Bebauung einfügen“, ist sich Stemwedes Bürgermeister Kai Abruszat sicher. „Die hausärztliche Versorgung wird gestärkt. Zugleich wird der Boden bereitet für die weitere Entwicklung des Kurortes“, freut sich der Bürgermeister und dankt für das Engagement der örtlichen Familien Richter und Hölscher.