Spielplatz Frickenhake wird Freitag eröffnet

Das Stemweder Spielplatzkonzept wurde 2020 vom Gemeinderat auf den Weg gebracht. Die Gemeinde Stemwede investiert pro Jahr bis zu 150.000 Euro in verschiedene Spielplätze. Als nächstes werden in diesem Jahr noch der Spielpatz „Am Schulort“ in Dielingen und „Ginsterweg“ in Oppenwehe neugestaltet. Hierzu hat es bereits Planungstreffen mit Eltern, Kindern und Anwohnern gegeben. Dieses ist auch in Destel geplant. Auf dem Spiel- und Sportplatz an der Grundschule Levern werden momentan in die Jahre gekommene Spielgeräte ausgetauscht oder neu aufgestellt. Zudem wurde bereits im Oktober ein lange geplanter und notwendiger Zaun aufgestellt. Weiterhin gibt für die Spielplatzareale an der Grundschule in Haldem sowie am Freudeneck in Westrup, im Rahmen eines Klimaschutz-Förderprogrammes, Pläne zur naturnahen Umgestaltung.