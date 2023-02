Nun folgt der zweite Streich: In Stemwede-Levern steht das nächste Planungstreffen im Zusammenhang mit dem Spielplatzentwicklungskonzept an.

Wie soll das Sport- und Spielplatzareal an der Grundschule Levern gestaltet werden? Diese Frage wird beim nächsten Planungstreffen am Montag, 27. Februar, 17.30 Uhr, erörtert. Alle Interessierten sind eingeladen.

Zusammen mit Anwohnerinnen und Anwohnern und vor allem mit den Eltern und Kindern möchte die Gemeinde Stemwede Wünsche und Ideen sammeln, wie genau es auf dem Spielplatz an der Grundschule weitergeht.

Was wünschen sich die Kinder?

Am Montag, 27. Februar, gibt es ab 17.30 Uhr ein Planungstreffen mit allen Interessierten direkt am Sport- und Spielplatzareal an der Grundschule. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird der Treffpunkt in die Aula der Leverner Grundschule verlegt.

Gemeinsam soll dann auch überlegt werden, welche Wünsche und Vorstellungen Eltern, Kinder oder auch Anwohnerinnen und Anwohner in Bezug auf die Weiterentwicklung des Geländes haben. Laut Prioritätenliste des Gemeinderates, steht in diesem Jahr der zweite Bauabschnitt in Levern an, nachdem bereits im vergangenen Jahr neue Spielmodule aufgestellt wurden. Diese wurden unter anderem aus einem Förderprogramm des Bundes finanziert.

Jährlich bis zu 15.000 Euro für Spielplätze

Das Stemweder Spielplatzentwicklungskonzeptes wurde 2020 vom Gemeinderat auf den Weg gebracht und es sieht vor, dass pro Jahr bis zu 150.000 Euro in Spielplätze in der Gemeinde investiert werden.

Auch der Spielplatz in Destel ist 2023 an der Reihe. Dazu hatte es bereits im vergangenen Jahr ein Planungstreffen gegeben. Zudem wird bis Ende April der neue Kletter-Balancier-Parcours am Spielplatz Freudeneck in Westrup aufgebaut. Diese Maßnahme wird mit rund 40.000 Euro aus dem REACT-EU-Programm „Grüne Infrastruktur“ unterstützt.