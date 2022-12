Stemshorn: Nabu ist neuer Eigentümer des Schäferhofs

Stemshorn/Stemwede

Der bekannte Schäferhof in Stemshorn, direkt an der Hunte gelegen, hat einen neuen Eigentümer. In einer gemeinsamen Mitteilung des Hunte-Wasserverbandes und des Nabu-Landesverbandes Niedersachsen heißt es, der Nabu übernehme das reetdachgedeckte Gebäude und den Schafstall bereits am 1. Januar.

Von Dieter Wehbrink