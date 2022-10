Stemwede: 100 große Bäume für Windradbau gefällt

Genehmigter Kahlschlag in Tiefenriede soll Platz für den Transport von riesigen Bauteilen schaffen

Stemwede

Wer die vielen Baumstümpfe an der Bohmter und Drohner Straße oder an den anliegenden Gemeindestraßen in der Tiefenriede im Vorbeifahren bemerkt, der mag denken, dass die Bäume der Trockenheit zum Opfer gefallen sind und gefällt werden mussten.

Von DieterWehbrink