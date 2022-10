Eine Karte der Gemeinde Stemwede über die aktuelle Bauplatzsituation in Wehdem. Die roten Flächen scheiden für neue Bauplätze in Wehdem aus, die gelbe – wegen nur teilweiser Verfügbarkeit der Flächen – auch. Die orange Fläche ist wegen der Hanglage nur sehr schwer zu entwässern, deshalb möchte die Gemeinde davon Abstand nehmen. Nur die grünen Flächen kämen theoretisch für eine Bebauung in Frage. Entschieden ist – auch wegen des Widerstands der Anlieger – noch nichts.