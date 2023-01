Stemwede: Bauunternehmen Depenbrock ehrt Jubilare

Er hob deren Treue und Verbundenheit zu Depenbrock und den Tochterunternehmen hervor. Die Geehrten kamen nicht nur aus Stemwede, sondern auch aus Töchterfirmen des Unternehmens, darunter Hamburg. Minden und Bielefeld.

„Vom einstigen Tiefbauunternehmen haben wir uns zum Komplettanbieter für alle Bereiche des Bauens entwickelt. Diese breite Palette erfordert eine Vielfalt von Fachkräften aus allen Berufssparten. Über die lange Firmenzugehörigkeit haben sich auch etliche Erinnerungen gefestigt“, sagte der Firmenchef. Das schaffe Identität und Bindung. Auch das mache ein Familienunternehmen aus.

An die Mitarbeiter gewandt sagte der Gesellschafter Geschäftsführer: „Sie haben alle ganz vielfältige Erfahrungen aus den verschiedenen Unternehmenskulturen mitgebracht. Sei es aus dem Hoch- und Schlüsselfertig-Bau, unserem Tief-, Kanal- und Straßenbau, dem Ingenieur- und Wasserbau oder dem Hoch- und Tiefbauunternehmen Wilhelm Becker aus Minden.“

So unterschiedlich die Firmen auch seien, alle Mitarbeitenden hätten etwas gemeinsam – nämlich die Loyalität, Vertrautheit und Bindung zum Unternehmen.

Zu den Ruheständlern sagte Depenbrock: „Sie können auf ereignisreiche oder turbulente Jahre zurückblicken. Sie haben jetzt Ihr Leben lang gearbeitet. Kaum eine Generation hat so einen wirtschaftlichen Wandel erlebt wie Sie. Viele wirtschaftliche und firmengeschichtliche Veränderungen haben Sie miterlebt und mitgetragen. Jetzt dürfen Sie sich auf den wohlverdienten Ruhestand freuen.“ Er dankte allen für ihre Firmentreue und ihr Engagement.

Eine besondere Würdigung galt Hartmut Winkelmann: Am 1. August 1977 trat er seine Ausbildung an als Groß- und Außenhandelskaufmann bei Depenbrock & Sohn. „Er war und ist ein Mann der Zahlen und wurde bereits während der Ausbildung mit den Tätigkeiten in der Finanzbuchhaltung betraut. Und das ist über die 45 Jahre so geblieben“, sagte Karl-Heinrich Depenbrock. Er bedankte sich für Winkelmanns Engagement und die Treue.

Ein Dank ging auch an Karl-Heinrich Depenbrock selbst für seine 45-jährige Tätigkeit. Die Ehrung nahm der Kaufmännische Geschäftsführer Dr. Thomas Knöbig vor.

In diesem Jahr sind 13 Mitarbeitende ausgeschieden, die ab 2022 Rente beziehen. Einige wurden nun offiziell in den Ruhestand verabschiedet.

Hier die Namen der geehrten Jubilare:

10 Jahre: Saban Hocalar, Merim Alijagic, Torsten Simon, Peter Zlotos, Axel Rieme, Magdolna Schmalhorst, Andreas Natho; Andreas Wesoly, Moritz Schultenkämper, Andre Speit, Dominic Pabich, Lars Koch, Thomas Kritzler, André Hirschmann, Henrik Meyer, Marcel Cruz und Alexandra Engels.

25 Jahre: Sven Peters, Stefan Schierloh und Karsten Kropp.

30 Jahre: Uwe Zenke, Reinhard Strickmann, Carsten Schumacher und Hermann Otten.

40 Jahre: Thorsten Krüger, Jörg Grünewald, Michael Krause, Wilhelm Becker und Andreas Reich.

45 Jahre: Hartmut Winkelmann.