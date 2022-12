Stemwede: Betrugsmaschen zielen auch auf jüngere Opfer

Auch in Stemwede nehmen die Betrugsmaschen von Tätern rasant zu, die über Telefon oder Smartphone versuchen, ihre Opfer mit allen erdenklichen Tricks zu betrügen.

Wieder Vorfälle in der Gemeinde: Kriminelle melden sich als „Sparkasse“, „Paketdienst“ oder „Interpol“

Ziel ist es, sensible Daten oder sogar Geld zu erbeuten. Dabei sind keineswegs nur Senioren im Visier dieser Kriminellen, wie die Polizei eindringlich warnt. In den vergangenen Tagen häuften sich Anrufe von verärgerten und besorgen Lesern in unserer Redaktion, die das Ziel eines – zum Glück erfolglosen – Angriffs waren.