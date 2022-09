Stemwede: Darum kam der Rettungswagen so spät

Aufreger nach Vorfall in Drohne: Personalmangel und daher abgemeldete Fahrzeuge bei Leitstelle

Stemwede

Der in Stemwede vieldiskutierte Fall eines verspäteten Rettungswagen-Einsatzes in Drohne hat auch den Stemweder Gemeinderat beschäftigt. Jürgen Lückermann (FWG) sprach das Thema an.

Von Dieter Wehbrink