Stemwede: „Die coolste Jugendfeuerwehr des Landes“

Haldem

Die Gemeinde Stemwede feiert ihre kleinen Retter. In der Schützenhalle „Am Freudeneck“ in Westrup wurde die Jugendfeuerwehr am 26. August 1972 von Amtsbrandmeister Wilhelm Strauer und seinem Stellvertreter Fritz Möller gegründet. In diesem Jahr wird das 50-jährige Bestehen der jugendlichen Brandschützer gefeiert.

Von Heidrun Mühlke