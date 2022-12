Stemwede-Dielingen wählt im Kindergarten

Die Landratswahl am 15. Januar 2023 wirft ihre Schatten voraus. In den nächsten Tagen landen die Wahlbenachrichtigungen in den Stemweder Briefkästen.

Außerdem können ab sofort auch die Unterlagen zur Briefwahl online über das Bürgerserviceportal der Gemeinde Stemwede beantragt werden. Dieses findet sich direkt auf der Startseite www.stemwede.de oder auch in der Rubrik „Wahlen“. Insgesamt sind bei der Wahl des neuen Landrats 11.048 Stemwederinnen und Stemweder ab 16 Jahren wahlberechtigt und erhalten dementsprechend Post.

In den Briefen des kommunalen Rechenzentrums sind die offizielle Benachrichtigung zur Landratswahl enthalten sowie die Angaben zum Wahllokal, das am 15. Januar 2023 aufgesucht werden soll. Außerdem findet sich darin ein QR-Code sowie auf der Rückseite ein Vordruck zum Beantragen der Wahlunterlagen, wenn per Briefwahl abgestimmt werden möchte. Die Wahlscheine mit den Briefwahlunterlagen können nicht nur online über das Bürgerserviceportal oder per Mail über [email protected] beantragt werden, sondern auch persönlich in der Gemeindeverwaltung. In diesem Fall wird allerdings um eine vorherige Terminvereinbarung unter 05745/788 99 957 oder per E-Mail an [email protected] gebeten.

Turnhalle wegen Veranstaltung blockiert

Außerdem werden hierfür ein Ausweisdokument oder die Wahlbenachrichtigung benötigt. Wer für eine andere Person als sich selbst einen Wahlschein beantragt oder abholt, muss zudem eine schriftliche Vollmacht der oder des Wahlberechtigten vorlegen. Die Wähler in Dielingen müssen zur Wahl im Januar ausnahmsweise ein neues Wahllokal aufsuchen. Wegen einer bereits lange geplanten Veranstaltung in der Dielinger Turnhalle steht der dortige Vorraum zur Landratswahl im Januar nicht zur Verfügung.

Das Wahllokal für den Stimmbezirk Dielingen befindet sich deshalb diesmal in der DRK-Kindertagesstätte „Krümelkiste“ (Koppelweg 11) in Dielingen. Der entsprechende Hinweis steht auch auf den jeweiligen Wahlbenachrichtigungen.