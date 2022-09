So ein riesiges Schlagzeug stand noch nie im Life House in Wehdem. Es gehörte keinem geringen als der Drummerlegende Chris Slade. Der Brite war von 1989 bis 1994 und von 2015 bis 2020 festes Mitglied bei AC/DC.

Angus Young, Gitarrist und Mastermind von AC/DC, sagte über Chris Slade: „Slade was the best musician in AC/DC“.