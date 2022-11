Stemwede: Ehrenamtspreis geht an Antje Dönert

Stemwede

Einmal im Jahr lädt die Gemeinde Stemwede in Kooperation mit dem Gemeindesportverband die erfolgreichsten Sportler und Mannschaften sowie deren Trainer, Übungsleiter und Betreuer zur großen Sportlerehrung in die Begegnungsstätte in Wehdem ein. Am Freitagabend war es wieder soweit.

Von Heidrun Mühlke