Stemwede: Förderkreis wirkt segensreich für Oppendorf

In ihrem Jahresrückblick während der Jahreshauptversammlung konnten die Aktiven um ihre Vorsitzende Marion Buck davon ein beeindruckendes Zeugnis ab. Die Liste der „guten Taten“ war lang. Weil der Nikolausmarkt im vergangenen Jahr wegen Corona nicht veranstaltet werden konnte, fuhr am 4. Advent 2021 per Planwagen – und geschmücktem Trecker der Familie Felber – Friedbert Bohne als Nikolaus rund. Er überreichte Oppendorfer Kindern Päckchen. Ein Kalt- oder Warmgetränk war auch im Angebot. Der Förderkreis hatte dafür drei besondere Treffpunkte im Ort im Blick: Am Leuchtturm, am Hunneort am Tannenbaum und am Spielplatz. Er erhielt eine finanzielle Förderung von 1000 Euro vom Kreis Minden-Lübbecke.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch